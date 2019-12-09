Один из главных визуальных мыслителей XX века, гений кинетического искусства — так называли знаменитого франко-венесуэльского художника Карлоса Крус-Диеса, почившего летом этого года на 96-м году жизни. В этом декабре в галерее Espace Expression в Майами компания Hublot представила модель Classic Fusion Cruz-Diez, посвященную художнику.
«Цвет — это непрерывное настоящее» — новые часы Hublot Classic Fusion Cruz-Diez
Крус-Диес всю свою жизнь боролся с незаслуженной ролью второго плана, отведенной цвету. Он исследует цветовосприятие и пытается запечатлеть постоянно меняющуюся, эфемерную и подвижную природу цвета в своих работах.
Часы вдохновлены его проектом Chromointerférence 1964 года. Они выпущены в нескольких версиях: в корпусах двух диаметров (45 и 38 мм) в трех материалах — 100 и 25 экземпляров из титана, 30 и 20 — из золота King Gold, а также 100 и 25 из черной керамики. Циферблат, выполненный в цветах из палитры Pantone, имеет два уровня, с часовой стрелкой на первом и минутной на втором. Диски на двух уровнях вращаются, создавая неповторимые узоры. Задняя крышка украшена автографом художника, что делает их фактически коллекционной вещью.
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