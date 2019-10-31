Vetements запустят программу по поддержке молодых дизайнеров

Сооснователь и исполнительный директор бренда Vetements Гурам Гвасалия анонсировал запуск программы по поддержке молодых дизайнеров, пишет WWD. В следующем году в офисе и мастерских Vetements, расположенных в Цюрихе, будут организованы стажировки, коворкинги и мастер-классы, в процессе прохождения которых студенты будут получать стипендии и всю необходимую инфраструктуру для развития бизнеса.

По словам Гурама, успех марки определяет не только креативный директор, поэтому он также планирует обучать дизайнеров, разработчиков, конструкторов и представителей других смежных профессий. «В крупных компаниях под руководством креативного директора работают 60 человек, — подчеркивает он. — К примеру, в моем бренде есть определенная иерархия, большую часть которой составляют люди, не связанные с дизайном одежды. Они занимаются финансами, поставками, складированием, сертификатами, витринами — работой, которой никто не учит. Все, что мы делаем, это собираем нужных людей с нужным талантом и даем им возможность делать вместе что-то новое, современное и классное».