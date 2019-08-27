MTV Video Music Awards-2019: 30 худших нарядов музыкальной премии

Сегодня ночью в Нью-Джерси прошла музыкальная премия MTV Video Music Awards-2019. Главную статуэтку — за лучший клип этого года — забрала британская певица Тейлор Свифт. Теперь показываем, кто отличился на красной ковровой дорожке.

Хип-хоп исполнительница Cardi B в Déviant La Vie

Модель Джиджи Хадид в Tom Ford

Певица Лиззо в Moschino

Модель Белла Хадид в Charlotte Knowles

Хип-хоп исполнительница Lil Kim

Певица FKA Twigs в Ed Marler

Кажется, майский бал Института костюма, темой которого стал «кэмп» (вся гротескная, абсурдная и вульгарная одежда), не закончился, а переместился в Пруденшал-центр в Ньюарке. Именно там собрались Тейлор Свифт, Белла Хадид, FKA Twigs, Cardi B, Хейли Стейнфилд и другие девушки, известные как своими профессиональными достижениями, так и хорошим вкусом, но будто бы специально выбравшие для музыкальной премии самые трешовые наряды из дизайнерских коллекций.

Певица Тейлор Свифт в Atelier Versace

Участник реалити-шоу «Love & Hip Hop Miami» Bobby Lytes

Модель Хайди Клум в Nedo

Певица Вероника Вега

Певица Камила Кабелло в Balmain

Певец Ленни Кравиц

Певица Halsey в Dundas

Корсет, сплетенный из веревок, платье не по размеру, дополненное красным боа, наряд выпускницы, стилизованный будуарным халатом, и комбинезон, совместивший объемные плечи и глубокое декольте, — главной целью гостей MTV VMA всегда было эпатировать публику и запомниться, но еще пару лет назад знаменитости делали это стильно и филигранно. На красной дорожке вспоминали нетленные фэшн-моменты, в частности выступление Бритни Спирс на сцене премии в 2001 году. Тогда певица вышла к зрителям с хомутом в виде желтого питона, а теперь этот фит повторили хип-хоп исполнительница H.E.R. и видео-блогер Тана Монжо.

Актриса Хейли Стейнфилд в Aadnevik

Диджей Diplo

Актриса Кеке Палмер в In Yousef Aljasmi

Хип-хоп исполнитель Рик Росс

Модель Адриана Лима в Sally LaPointe

Певица Эйва Макс

Певица H.E.R. в Valentino

Певица Биби Рекса в In Christian Siriano

Хотя где еще можно выгулять результаты безумных дизайнерских идей с такой смелостью и энтузиазмом: только посмотрите на Веронику Вега в юбке из долларовых купюр, Эйву Макс в футуристичных сапогах на высокой платформе, Рика Росса в банном халате от Gucci, Lil Nas X в красной ковбойской шляпе и Кеке Палмер с золотой сумкой-телефоном от Judith Leiber. С таким же на красные дорожки выходили Алла Вербер и Леди Гага, как бы произнося в трубку вечное: «Гесс вер ай эм?»

Дизайнер Марк Джейкобс с супругом Чарли Дефранческо

Видео-блогер Тана Монжо

Модель Эбби Чемпион

Актриса Коко Остин

Хип-хоп исполнительница Remy Ma

Актриса Элисон Бри в Elie Saab

Рэпер Lil Nas X

Певица Майли Сайрус