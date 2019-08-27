MTV Video Music Awards-2019: 30 худших нарядов музыкальной премии
Сегодня ночью в Нью-Джерси прошла музыкальная премия MTV Video Music Awards-2019. Главную статуэтку — за лучший клип этого года — забрала британская певица Тейлор Свифт. Теперь показываем, кто отличился на красной ковровой дорожке.
Кажется, майский бал Института костюма, темой которого стал «кэмп» (вся гротескная, абсурдная и вульгарная одежда), не закончился, а переместился в Пруденшал-центр в Ньюарке. Именно там собрались Тейлор Свифт, Белла Хадид, FKA Twigs, Cardi B, Хейли Стейнфилд и другие девушки, известные как своими профессиональными достижениями, так и хорошим вкусом, но будто бы специально выбравшие для музыкальной премии самые трешовые наряды из дизайнерских коллекций.
Корсет, сплетенный из веревок, платье не по размеру, дополненное красным боа, наряд выпускницы, стилизованный будуарным халатом, и комбинезон, совместивший объемные плечи и глубокое декольте, — главной целью гостей MTV VMA всегда было эпатировать публику и запомниться, но еще пару лет назад знаменитости делали это стильно и филигранно. На красной дорожке вспоминали нетленные фэшн-моменты, в частности выступление Бритни Спирс на сцене премии в 2001 году. Тогда певица вышла к зрителям с хомутом в виде желтого питона, а теперь этот фит повторили хип-хоп исполнительница H.E.R. и видео-блогер Тана Монжо.
Хотя где еще можно выгулять результаты безумных дизайнерских идей с такой смелостью и энтузиазмом: только посмотрите на Веронику Вега в юбке из долларовых купюр, Эйву Макс в футуристичных сапогах на высокой платформе, Рика Росса в банном халате от Gucci, Lil Nas X в красной ковбойской шляпе и Кеке Палмер с золотой сумкой-телефоном от Judith Leiber. С таким же на красные дорожки выходили Алла Вербер и Леди Гага, как бы произнося в трубку вечное: «Гесс вер ай эм?»
Фото: REX/Shutterstock
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