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Меган Маркл выпустит свою первую коллекцию одежды

Став приглашенным редактором британской версии Vogue, супруга принца Гарри Меган Маркл пошла дальше и попробовала себя в роли дизайнера. В конце этого года выйдет ее дебютная коллекция одежды, разработанная в сотрудничестве с демократичным брендом Marks & Spencer. В России мы ее, скорее всего, не увидим: учитывая влияние Меган Маркл (и то, что люди готовы скупать все, что связано с герцогиней Сассекской — например, копию ее обручального кольца), коллекция разлетится в считанные секунды. Средства с продажи каждой второй вещи Меган перечислит в фонд Smart Works, который занимается трудоустройством безработных женщин.

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Напомним, сейчас Меган Маркл совмещает обязанности члена королевской семьи и общественную деятельность с воспитанием сына. В мае этого года в лондонской больнице Портленд появился на свет их с принцем Гарри первенец — Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.

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