Меган Маркл выпустит свою первую коллекцию одежды

Став приглашенным редактором британской версии Vogue, супруга принца Гарри Меган Маркл пошла дальше и попробовала себя в роли дизайнера. В конце этого года выйдет ее дебютная коллекция одежды, разработанная в сотрудничестве с демократичным брендом Marks & Spencer. В России мы ее, скорее всего, не увидим: учитывая влияние Меган Маркл (и то, что люди готовы скупать все, что связано с герцогиней Сассекской — например, копию ее обручального кольца), коллекция разлетится в считанные секунды. Средства с продажи каждой второй вещи Меган перечислит в фонд Smart Works, который занимается трудоустройством безработных женщин.