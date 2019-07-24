Как спасти планету? В новой рекламной кампании Stella McCartney объясняют Эмбер Валлетта и другие модели

Бренд Stella McCartney представил рекламную кампанию осенне-зимней коллекции — с участием моделей Эмбер Валлетты, Эммы Лэйрд и Хлое Пирсон, которые не только снялись в вещах из переработанных материалов на фоне валлийских пейзажей, но и дали по пять советов по спасению планеты. Например, не использовать пластик, ценить окружающих, больше гулять, заниматься самообразованием, а также быть добрыми и благодарными.