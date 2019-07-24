Как спасти планету? В новой рекламной кампании Stella McCartney объясняют Эмбер Валлетта и другие модели
Бренд Stella McCartney представил рекламную кампанию осенне-зимней коллекции — с участием моделей Эмбер Валлетты, Эммы Лэйрд и Хлое Пирсон, которые не только снялись в вещах из переработанных материалов на фоне валлийских пейзажей, но и дали по пять советов по спасению планеты. Например, не использовать пластик, ценить окружающих, больше гулять, заниматься самообразованием, а также быть добрыми и благодарными.
Помимо моделей в рекламной кампании, автором которой стал фотограф Джонни Дюфорт, появились активистки объединения Extinction Rebellion, которое привлекает внимание к климатическим изменениям, вымиранию некоторых видов животных и другим социально-экологическим проблемам. Джонни Дюфорт также срежиссировал видео с участием британского-приматолога Джейн Гудолл, прочитавшей стихотворение Джонатана Сафрана Фоера о воздействии людей на планету. Ролик можно будет увидеть в сентябре.
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