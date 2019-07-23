Кажется, в моду входят обесцвеченные брови — как у Кайи Гербер в новой рекламной кампании Versace
Плюс один к списку самых эффектных рекламных кампаний осенне-зимнего сезона: Versace представили съемку от Стивена Мейзела с участием Кайи Гербер, Анок Яй и Бенте Оорты. В ней девушки позируют с обесцвеченными бровями, в леопардовых шубах, в остроносых туфлях, надетых на теплые носки, и с разноцветными сумками, декорированными логотипом бренда.
Также марка выпустила короткий видеоролик с участием креативного директора Донателлы Версаче. В нем дизайнер играет на ударной установке, отсылая к теме своего осенне-зимнего показа — гранж.
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