Кажется, в моду входят обесцвеченные брови — как у Кайи Гербер в новой рекламной кампании Versace

Плюс один к списку самых эффектных рекламных кампаний осенне-зимнего сезона: Versace представили съемку от Стивена Мейзела с участием Кайи Гербер, Анок Яй и Бенте Оорты. В ней девушки позируют с обесцвеченными бровями, в леопардовых шубах, в остроносых туфлях, надетых на теплые носки, и с разноцветными сумками, декорированными логотипом бренда.