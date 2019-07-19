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Balenciaga сняли самую романтичную кампанию сезона — с моделями, целующимися на улицах Парижа

Свадебный фотограф Грек Финк снял рекламную кампанию осенне-зимней коллекции Balenciaga. В ней модели прогуливаются, обнимаются и целуются на улицах Парижа: у набережной реки Сены, колоритных кафе и у продуктовых магазинов. И, конечно, показывают вещи нового сезона: оверсайзовые куртки, туфли с квадратным мысом, миниатюрные сумки-пакеты и кожаные вьетнамки на каблуках.

Вместе со съемкой Balenciaga выпустили экспериментальный ролик от современного художника Эда Форниелеса. Модели, которых снимают камеры скрытого наблюдения, рассказывают о своих романтических чувствах и привязанности к другому человеку.

 

 
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