У Kenzo сменился креативный директор

Kenzo объявили имя нового креативного директора, пришедшего на смену творческому дуэту Умберто Леона и Кэрол Лим. Им стал дизайнер Фелипе Оливейра Баптиста — ранее он создавал коллекции для Lacoste, а также руководил собственной маркой, которая принесла ему премии Международного фестиваля Hyères, LVMH Fashion Award и Andam Fashion Award. Дебютную коллекцию для Kenzo Фелипе Оливейра Баптиста покажет в феврале 2020 года.