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У Kenzo сменился креативный директор

Kenzo объявили имя нового креативного директора, пришедшего на смену творческому дуэту Умберто Леона и Кэрол Лим. Им стал дизайнер Фелипе Оливейра Баптиста — ранее он создавал коллекции для Lacoste, а также руководил собственной маркой, которая принесла ему премии Международного фестиваля Hyères, LVMH Fashion Award и Andam Fashion Award. Дебютную коллекцию для Kenzo Фелипе Оливейра Баптиста покажет в феврале 2020 года. 

 

 

Напомним, об уходе Умберто Леона и Кэрол Лим, которые возглавляли Kenzo с 2011 года, стало известно в середине июня. Дизайнеры решили сосредоточиться на развитии собственного бренда и концепт-стора Opening Ceremony. 

  • Коллекция Фелипе Оливейра Баптиста для Lacoste

  • Коллекция Фелипе Оливейра Баптиста для Lacoste

  • Коллекция Фелипе Оливейра Баптиста для Lacoste

  • Коллекция Фелипе Оливейра Баптиста для Lacoste

  • Коллекция Фелипе Оливейра Баптиста для Lacoste

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