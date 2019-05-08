Фотограф «Собака.ru» Данил Головкин открывает свою первую выставку в Москве

В Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве открывается выставка фотографа «Собака.ru», Vogue, Elle, Harper's Bazaar, GQ и Tatler Данила Головкина, который снимал для нас обложки с Ренатой Литвиновой, Сергеем Полуниным, Паулиной Андреевой, Еленой Шейдлиной, Анной Чиповской, Александром Гудковым и Аглаей Тарасовой, а также работал с Наоми Кэмпбелл, Эдрианом Броуди, Джорджо Армани, Джерардом Батлером и Джоном Гальяно. С 16 мая и до 2 июня на ней можно будет увидеть 60 лучших работ фотографа, а также его первую монографию, выпущенную Still Art Foundation.