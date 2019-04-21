Как Елизавета II стала главным мем-персонажем в моде?

Образами Елизаветы II восхищаются не только британские подданные, но и дизайнеры Celine, Burberry и Balenciaga. В день 93-летия королевы «Собака.ru» рассказывает о ее фэшн-кодах, которые определяют новые коллекции и провоцируют смешные (но добрые!) мемы.

Королева Елизавета II — едва ли не единственный публичный человек, которому удалось сделать консервативность модной. Туфли Anello & Davide с перемычкой на толстом каблуке, который она подбирает исключительно в тон сумочке, являются прототипом обуви Gucci. О сумках бренда Launer, который каждый год поставляет королеве по четыре новых модели, мечтает почти каждая англичанка. Шляпы Somerville, которых в гардеробе Елизаветы более 5000 штук, по тщательности исполнения не сравнятся даже с головными уборами от Стивена Джонса. А косметика Elizabeth Arden, которую она с момента коронации в 1952 году наносит сама, получает солд-аут сразу же после поступления в продажу.

Восхищение публики также вызывают детали, с которыми подготовлен каждый образ Елизаветы II. Посещая дом престарелых, она надевает структурированную шляпу яркого цвета, чтобы аксессуар смогли разглядеть даже люди со слабым зрением. Прогуливаясь по парку, подбирает косынку в широкую клетку или с цветочным орнаментом, который обязательно перекликается с оттенком стеганой куртки или любимого макинтоша. А выходя из дворца в дождливую погоду, берет с собой прозрачный зонт, окантовка которого повторяет цвет наряда. За зонтом британские подданные должны всегда видеть ее лицо.

За все эти нюансы сегодня отвечает команда из 12 человек во главе со Стюартом Парвином, который также шьет подвенечные наряды для богатых клиенток, и Анджелой Келли, которая больше 20 лет является правой рукой Елизаветы II. Власть к ним, как и к монархическим особам, перешла по наследству (от начальников к ассистентам). От Нормана Хартнелла, который создал два главных наряда Елизаветы — для свадьбы с герцогом Эдинбургским и коронации в 1953 году, к Харди Эмису, который придумал образы для ее первого официального визита в Канаду. От Харди — к Яну Томасу, который долгое время поставлял монарху легкие шифоновые платья, потом — к Джону Андерсону, придумавшего для нее фирменные костюмы-двойки, и после — к Карлу Людвигу Резе, который (в помощь Келли и Парвину) задал узнаваемые направления стиля Елизаветы.