Сара Джессика Паркер снялась в нижнем белье Intimissimi на фоне небоскребов Нью-Йорка
В сети появились первые кадры рекламной кампании Intimissimi с участием Сары Джессики Паркер — звезда «Секса в Большом городе» является лицом бренда нижнего белья и домашней одежды с 2018 года. На снимках актриса позирует на фоне небоскребов Нью-Йорка в шелковой рубашке, треугольном бра и пижаме с цветочным принтом, как у своей легендарной героини Кэрри Брэдшоу.
Напомним, в прошлом году Сара Джессика приняла участие в съемках кампании #insideandout, которая рассказывает истории успешных женщин и подчеркивает их индивидуальность через коллекцию нижнего белья Intimissimi. Актриса прошлась в шелковой пижаме и кружевном бюстгальтере по улицам Нью-Йорка в сопровождении фотографов и фанатов, которые выкладывали в интернет спойлеры фотосессии.
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