Сара Джессика Паркер снялась в нижнем белье Intimissimi на фоне небоскребов Нью-Йорка

В сети появились первые кадры рекламной кампании Intimissimi с участием Сары Джессики Паркер — звезда «Секса в Большом городе» является лицом бренда нижнего белья и домашней одежды с 2018 года. На снимках актриса позирует на фоне небоскребов Нью-Йорка в шелковой рубашке, треугольном бра и пижаме с цветочным принтом, как у своей легендарной героини Кэрри Брэдшоу.