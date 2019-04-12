Наоми Кэмпбелл снялась в метро для новой (очень красивой!) рекламной кампании Valentino

Valentino показали первые кадры из рекламной кампании новых аксессуаров. Лицом сумки VRING с крупным логотипом итальянской марки, появившейся на показе pre-fall коллекции, стала модель Наоми Кэмпбелл. Вместе с голландским дуэтом фэшн-фотографов Инезом ван Ламсвеерде и Винудом Матадином она спустилась в нью-йоркскую подземку — и такой #МодыМетро вы еще никогда не видели!