18+

Наоми Кэмпбелл снялась в метро для новой (очень красивой!) рекламной кампании Valentino

Valentino показали первые кадры из рекламной кампании новых аксессуаров. Лицом сумки VRING с крупным логотипом итальянской марки, появившейся на показе pre-fall коллекции, стала модель Наоми Кэмпбелл. Вместе с голландским дуэтом фэшн-фотографов Инезом ван Ламсвеерде и Винудом Матадином она спустилась в нью-йоркскую подземку — и такой #МодыМетро вы еще никогда не видели! 

Напомним, в январе этого года Наоми Кэмпбелл закрыла кутюрный показ Valentino, посвященный образу женщины-цветка. Модель прошлась по подиуму в черном платье с многоярусной юбкой и прозрачных верхом — гости фронт-роу не могли сдержать восхищения и слез!

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также