Наоми Кэмпбелл снялась в метро для новой (очень красивой!) рекламной кампании Valentino
Valentino показали первые кадры из рекламной кампании новых аксессуаров. Лицом сумки VRING с крупным логотипом итальянской марки, появившейся на показе pre-fall коллекции, стала модель Наоми Кэмпбелл. Вместе с голландским дуэтом фэшн-фотографов Инезом ван Ламсвеерде и Винудом Матадином она спустилась в нью-йоркскую подземку — и такой #МодыМетро вы еще никогда не видели!
Напомним, в январе этого года Наоми Кэмпбелл закрыла кутюрный показ Valentino, посвященный образу женщины-цветка. Модель прошлась по подиуму в черном платье с многоярусной юбкой и прозрачных верхом — гости фронт-роу не могли сдержать восхищения и слез!
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