Новая рекламная кампания Dior: Дженнифер Лоуренс, арт-галерея и вещи по мотивам работ Сони Делоне
Дженнифер Лоуренс, ставшая амбассадором Dior еще во времена Рафа Симонса, продолжает сниматься в важнейших рекламных кампаниях бренда. На этот раз оскароносная актриса представила pre-fall коллекцию, вдохновленную работами художницы-абстракционистки Сони Делоне. На снимках, сделанных под руководством главного французского визионера Фабьена Барона, Дженнифер позирует в джинсах клеш, свитшотах с вышивками и полосатых джемперах.
Напомним, в октябре прошлого года Дженнифер Лоуренс стала лицом круизной коллекции Dior в честь мексиканских наездниц эскарамуза. А чуть ранее представила флагманский аромат Joy — с нотами сандалового дерева, бергамота, мандарина, жасмина и грасской розы
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