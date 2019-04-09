Новая рекламная кампания Dior: Дженнифер Лоуренс, арт-галерея и вещи по мотивам работ Сони Делоне

Дженнифер Лоуренс, ставшая амбассадором Dior еще во времена Рафа Симонса, продолжает сниматься в важнейших рекламных кампаниях бренда. На этот раз оскароносная актриса представила pre-fall коллекцию, вдохновленную работами художницы-абстракционистки Сони Делоне. На снимках, сделанных под руководством главного французского визионера Фабьена Барона, Дженнифер позирует в джинсах клеш, свитшотах с вышивками и полосатых джемперах.