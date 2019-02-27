«Собака.ru» объявила призы конкурса «Новые имена в моде-2019»

5 марта «Собака.ru» назовет победителя онлайн-голосования конкурса «Новые имена в моде-2019», которое сейчас проходит на fashion.sobaka.ru, еще девять финалистов выберет экспертный совет вместе с главным редактором журнала «Собака.ru» Яной Милорадовской. Рассказываем, какие призы достанутся лучшим молодым дизайнерам России, помимо участия в специальном фэшн-показе в марте.