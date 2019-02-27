«Собака.ru» объявила призы конкурса «Новые имена в моде-2019»
5 марта «Собака.ru» назовет победителя онлайн-голосования конкурса «Новые имена в моде-2019», которое сейчас проходит на fashion.sobaka.ru, еще девять финалистов выберет экспертный совет вместе с главным редактором журнала «Собака.ru» Яной Милорадовской. Рассказываем, какие призы достанутся лучшим молодым дизайнерам России, помимо участия в специальном фэшн-показе в марте.
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Каллиграф Покрас Лампас в одежде «Ваня Борисовна», победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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Медиа-художник Елена Шейдлина в одежде Volshebova, победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
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Солистка группы IOWA Катя Иванчикова в одежде «Икона Стиля», победителя конкурса «Новые имена в моде-2018»
- «Собака.ru» в лице главного редактора Яны Милорадовской опубликует съемку селебрити в одежде от финалистов в майском номере журнала.
- Сеть бутиков Babochka в лице Хатули Авсаджанашвили выставит несколько моделей из коллекции финалиста в бутике на Невском, 153 на несколько дней.
- Институт моды Mod'Art в лице эксперта Любови Булавкиной подарит одному победителю сертификат на обучение в Mod’Art St. Petersburg по выбранному направлению.
- Стилист, эксперт моды и телеведущий Александр Рогов пригласит одного финалиста на личную встречу и консультацию.
- Историк моды Мэган Виртанен предоставит одному финалисту личную консультацию по истории костюма.
- Дизайнер и театральный художник Владимир Бухинник предложит стажировку в рамках образовательной программы Fresh Fashion.
- Стратегическое агентство и шоу-рум Dear Progress в лице основателя Дениса Ерхова подарит личную консультацию и возможность продаваться в Универмаге «Цветной».
- Дизайнеры Татьяна Котегова, Лилия Киселенко, Евгения Малыгина, Юлия Матвиенко и Валентина Крупник (JM Studio) пригласят участников, которых выберут сами, к себе на стажировки.
- Дизайнер Янис Чамалиди сделает с одним из финалистов коллаборацию.
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Встреча финалистов «Новые имена в дизайне-2013» c Татьяной Парфеновой
Напомним, онлайн-голосование, в рамках которого читатели могут выбрать понравившегося дизайнера одежды или аксессуаров, проходят на нашем сайте до 1 марта.
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