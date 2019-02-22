Новая коллекция аксессуаров Bvlgari: сумки с созвездиями, платки с достопримечательностями и ювелирные очки

В Милане прошла презентация новой коллекции аксессуаров Bvlgari, главными героинями которой стали фирменные сумки Serpenti. Следующей осенью линейка Serpenti Forever из телячьей кожи пополнится моделями в оттенках драгоценных камней: морского коралла, тропической лазури, молочного опала и кварца фламинго. Линейка Serpenti Diamond Blast получит новинку в цветах белого агата и глубого жадеита с ремешком изменяемой длины и трехмерным узором matelassé. А линейка Atomic Glam перевыпустит легендарные сумки Bvlgari в миниатюрах — из бархата, кожи питона или металлизированного карунга.

Однако внимание гостей презентации – Сьюзи Менкес, Китти Спенсер, Натальи Османн и амбассадора Bvlgari Беллы Хадид – в этот раз было сосредоточено не только на дизайне сумок, но и на их технологиях. Теперь в каждую модель бренда встроен чип, проверить который можно будет лишь со специального мобильного приложения. В скором времени оно, помимо функции аутентификации, обзаведется развлекательным контентом — и это еще одна причина купить сумки Bvlgari: Serpenti Forever Cosmic Python с узором из созвездий, Serpenti Swing в форме мешка или Serpenti Cabochon из мягкой и долговечной кожи.