Видео: как выглядит и работает фабрика «Крестецкая строчка», возрождающая знаменитый народный промысел

Номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра и Антон Георгиевы, выкупившие фабрику «Крестецкая строчка» и возродившие знаменитый народный промысел, опубликовали в Instagram видео с процессом ее работы. В нем мастерицы показывают, как делается уникальная вышивка, экземпляры которой хранятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея, Государственного Русского музея, а также украшают кутюрные коллекции Vilshenko и Ulyana Sergeenko.

Также Антон Георгиев показал, как выглядела фабрика-музей «Крестецкая строчка» до ее выкупа. Напомним, промысел, возникший еще в 1860 году и получивший медаль 1-й степени на Всемирной выставке в Турине, был обречен на исчезновение из-за банкротства компании. «Фабрика была в плачевном состоянии, сейчас мы уже закончили первый этап реконструкции — привели в порядок все, от полов до крыши. Причем мы не просто делаем евроремонт, а создаем фабрику-музей и поэтому очищаем каждый кирпичик, стремимся показать ценность самого здания», — рассказывал Антон в интервью «Собака.ru» в 2017 году.

«Мы закупили новое оборудование и пригласили мастериц, которые работали на фабрике прежде, — они обучили новых вышивальщиц, и всего у нас сейчас трудится на производстве семьдесят сотрудников. Помогает то, что это действительно народный промысел — техника строчевой вышивки до сих пор передается в семьях Новгородской области из поколения в поколение. Мы создали несколько коллекций столового белья, разрабатываем коллекции одежды. Сарафаны и сорочки, украшенные крестецкой строчкой, были у очень многих советских женщин. В музее, который существует при фабрике, можно видеть блузки и платья 1960-х годов — большинство из них актуальны и сегодня», — продолжила Александра Георгиева.