В Петербург везут фотохронику клуба Studio 54 — со снимками Энди Уорхола, Джеки Кеннеди и Майкла Джексона

В петербургской K Gallery откроется выставка фотографий из Studio54 — легендарного нью-йоркского клуба, объединявшего на танцполе Энди Уорхола, Джеки Кеннеди, Майкла Джексона, Элизабет Тейлор, Трумена Капоте и других знаменитостей. Хронику закрытых (но таких завораживающих!) вечеринок сделал Аллан Танненбаум — автор портретов Йоко Оно и Джона Леннона, выставка которых проходила в Петербурге в 2016 году.

Кроме этого, на выставке будут представлены снимки из других диско-клубов Нью-Йорка 1970-х годов: Mudd, Pravda, Bond's, Xenon и Plato's Retreat с вечеринками строго по свингерским правилам. Увидеть фотолетопись можно будет в K Gallery на набережной реки Фонтанки, 24, — с 17 февраля до 3 марта.