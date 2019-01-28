В сети обсуждают образы Селин Дион — она стала главной героиней Недели Высокой моды
Модная перезагрузка Селин Дион произошла еще в 2016 году — благодаря новому стилисту певицы Лоу Роча. Он сменил ее черные платья, надетые в трауре по мужу Рене Анжелилу, на цветочные леггинсы Balenciaga, декольтированные блузы Alexandre Vauthier, белоснежные жакеты Saint Laurent и пластиковые ботфорты Off-White.
Преображение 50-летней Селин — тот редкий случай, когда артисту удалось сохранить свою прежнюю, достаточно консервативную аудиторию и приобрести новых, весьма прогрессивных поклонников. Теперь она — не только звезда большой сцены, но и любимая героиня стритстайла — об этом говорит количество снимков Дион, сделанных во время недавней Недели Высокой моды. На одном она — в бежевом тотал-луке от Valentino — вытирает слезы под впечатлением от саундтрека на показе итальянского бренда, на другом — в комбинезоне Alexandre Vauthier — прогуливается со своим бойфрендом, 34-летним танцовщиком Пепе Муньосом, а на третьем — в сером костюме Ronald van der Kemp — позирует для своего «инстаграма», в котором за ней следит почти 3 млн. подписчиков.
«Должна сказать, это щекочет нервы, — отвечала Селин Дион на вопросы о своем новом образе. — Работать с Лоу Рочем для меня довольно необычно. Он буквально вытащил меня из моего старого гардероба. И теперь его усилия приносят плоды». Среди них — приглашение на фронт-роу главных мировых показов, съемка в кутюрных образах для международного Vogue, а также запуск гендерно-нейтральной одежды для детей, которой певица занялась в конце прошлого года.
Фото: Rex/Shutterstock, @celinedion
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