В сети обсуждают образы Селин Дион — она стала главной героиней Недели Высокой моды

Преображение 50-летней Селин — тот редкий случай, когда артисту удалось сохранить свою прежнюю, достаточно консервативную аудиторию и приобрести новых, весьма прогрессивных поклонников. Теперь она — не только звезда большой сцены, но и любимая героиня стритстайла — об этом говорит количество снимков Дион, сделанных во время недавней Недели Высокой моды. На одном она — в бежевом тотал-луке от Valentino — вытирает слезы под впечатлением от саундтрека на показе итальянского бренда, на другом — в комбинезоне Alexandre Vauthier — прогуливается со своим бойфрендом, 34-летним танцовщиком Пепе Муньосом, а на третьем — в сером костюме Ronald van der Kemp — позирует для своего «инстаграма», в котором за ней следит почти 3 млн. подписчиков.