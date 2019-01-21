Louis Vuitton показали рекламную кампанию первой коллекции Вирджила Абло

Louis Vuitton показали кампейн весенне-летней мужской коллекции — первой под руководством нового креативного директора Вирджила Абло . На снимках, над которыми работали фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин и алжирский мультимедиа-художник Мохамед Буруиссу, позируют команда дизайнера, лос-анджелесские студенты и трехлетний мальчик Алиент в свитере не по размеру.

«Я хотел сделать что-то универсальное и человеческое, инклюзивное и имеющее под собой основу, — рассказывает Вирджил Абло об идее съемки. — Поэтому я решил сосредоточиться на теме детства, а не на мужской одежде. Ведь что делает мужчин мужчинами? Разные стадии их жизни! От младенчества до юношества, молодости и взросления».

Напомним, весенне-летняя коллекция Louis Vuitton уже поступила в продажу в поп-ап пространствах бренда в Токио и Нью-Йорке, побив рекорд даже самой ожидаемой и громкой коллаборации — с маркой Supreme. Недавно Вирджил Абло показал вторую мужскую коллекцию для модного дома — с брюками-карго, перчатками Майкла Джексона и плиссированными юбками для парней.