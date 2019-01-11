«Пятачок в Versace и Незнайка в Burberry»: в интернете обсуждают, сколько стоят луки персонажей из советских мультиков

Авторы паблика «Нереальный коллаб», показывающие невообразимые результаты сотрудничества Balenciaga и Соды, Rolex и «Роллтона», рассказали, сколько на самом деле стоят костюмы героев советских мультиков. По их мнению, знаменитый клетчатый комбинезон Пятачка сделал именно бренд Versace, а сумка-почтальонка Печкина произведена итальянскими дизайнерами из Dolce & Gabbana. Именно персонажу из «Простоквашино» принадлежит самый дорогой образ (472 250 рублей!) — стоимость тотал-луков Незнайки, Волка и Вовки из «Возвращения блудного попугая» составляет от 54 600 до 170 189 рублей.