Видео: Белла Хадид делает татуировку «Versace» в весенне-летней кампании бренда

Люксовые бренды начинают публиковать рекламные кампании весенне-летних коллекций. Главные героини у Versace — хедлайнера миланской Недели моды — те же, что дефилировали на показе марки в сентябре: Белла Хадид, Ирина Шейк и 45-летняя модель Шалом Харлоу. На кадрах, сделанных фотографом Стивеном Мейзелом, они позируют в брендированных панамах, шелковых комбинациях, платьях «из платьев» и комбинезонах с цветочным принтом. Но куда интереснее смотреть на промо-ролик Versace, где креативный директор бренда работает татуировщиком и набивает Белле Хадид пожизненное признание в любви к своему делу.