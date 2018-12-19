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Видео: Белла Хадид делает татуировку «Versace» в весенне-летней кампании бренда

Люксовые бренды начинают публиковать рекламные кампании весенне-летних коллекций. Главные героини у Versace — хедлайнера миланской Недели моды — те же, что дефилировали на показе марки в сентябре: Белла Хадид, Ирина Шейк и 45-летняя модель Шалом Харлоу. На кадрах, сделанных фотографом Стивеном Мейзелом, они позируют в брендированных панамах, шелковых комбинациях, платьях «из платьев» и комбинезонах с цветочным принтом. Но куда интереснее смотреть на промо-ролик Versace, где креативный директор бренда работает татуировщиком и набивает Белле Хадид пожизненное признание в любви к своему делу. 

 

 

Напомним, весенне-летняя коллекция Versace была посвящена сорокалетию модного дома. В честь этого он не только пригласил любимых моделей Джанни и Донателлы Версаче, но и повесил «самую длинную рекламную кампанию в мире» на фасад Миланского собора Дуомо.

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