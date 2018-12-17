«Одежда — это репутация»: девушки из Осетии, Армении и Грузии о фэшн-запретах, стереотипах и шейминге

Зарина Дзампаева, Северная Осетия

20 лет, аудитор, участница конкурса «Национальная краса»

Национальное самосознание формируется у осетин и осетинок с детства: именно оно не позволяет мужчине носить шорты, а женщине оголять плечи и ноги. Образ достойной уважения осетинки не приемлет мини-юбок, декольте, голых рук и других вещей, которые выглядят откровенно и вызывающе. Хотя с течением времени на культурные, религиозные и общественные стандарты, которые переплетены между собой, влияют западные тренды. Каждый народ теряет свою национальную уникальность, и это очень печально. Я остаюсь сторонницей традиций: если у моих друзей в Петербурге спросить, кто такая Зарина, то они прежде всего ответят «осетинка!»

Для осетинок одежда — это репутация. Тех, кто делает выбор в пользу откровенных вещей, всегда провожают косыми взглядами, а в некоторых случаях высказывают осуждение родителям и друзьям. Однажды на мой день рождения, где присутствовали и девушки, и парни, пришла подруга в короткой юбке. Мой друг спросил, как я могла это позволить и не проконтролировать, почему она сидит в таком виде с ребятами за одним столом. Бывали и другие ситуации: в ансамбле осетинских танцев, которыми я начала заниматься в Беслане и продолжила, переехав в Петербург, был парень, доложивший художественному руководителю о девушке в суперкороткой юбке и тонких прозрачных колготках зимой. Рассказывал, что сначала ее поругал, а после того, как она не прислушалась, перестал с ней здороваться и вовсе считать за осетинку. Даже несмотря на то, что в Петербурге на одежду девушек из Осетии смотрят более спокойно, чем дома.