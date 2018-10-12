После успеха прошлогодних роликов «The Postman Dreams» с участием Элайджи Вуда, Эммы Робертс и Эмбер Валетты, Prada запустила новую серию короткометражек. В главной роли по-прежнему курьер, доставляющий сумки Prada звездным клиенткам, но на этот раз он не стеснительный и тихий (как Элайджа Вуд), а харизматичный и стильный (как Джей Кей Симмонс). В видео «Midnight Request» звезда фильма «Одержимость» везет желанный подарок — сумку Cahier из ярко-голубой кожи — для актрисы Пом Клементьефф. И делает это с секретностью спецагента, вырубая свет (или, может, охранника?), чтобы пробраться в закрытый ночной клуб.

Внимание: в видео присутствуют сцены курения!