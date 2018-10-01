Петербурженки создали бренд одежды для людей на колясках — теперь он входит в топ-20 важнейших фэшн-проектов в мире
Проект Limitless Fashion с одеждой для людей на инвалидных колясках, созданный студентками СПбГУПТД Валерией Кудриной и Полиной Андреевой, вошел в топ-20 социально значимых проектов по версии компании Tommy Hilfiger. Об этом сообщает издание «Бумага» со ссылкой на пресс-службу университета ИТМО.
Девушки создают специализированную трикотажную одежду с удобными застежками с 2016 года, после общения с детьми из Детского психоневрологического интерната №4 в Павловске. «Мы обратили внимание на трудности, с которыми ребята сталкиваются каждый день при одевании», — рассказывают Лера и Полина. — При создании адаптивных вещей мы учитывали модные тенденции, чтобы в платьях Limitless Fashion девушки могли не только чувствовать себя комфортно, но и быть красивыми».
Конкурс, в котором приняли участие студентки, был запущен компанией Tommy Hilfiger для выявления проектов, направленных на положительные изменения в индустрии моды. Сам американский бренд анонсировал запуск линейки адаптивной одежды в 2017 году — это первый раз, когда подиумная марка инвестировала в вещи для мужчин и женщин на колясках или с протезами.
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