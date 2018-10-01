Петербурженки создали бренд одежды для людей на колясках — теперь он входит в топ-20 важнейших фэшн-проектов в мире

Девушки создают специализированную трикотажную одежду с удобными застежками с 2016 года, после общения с детьми из Детского психоневрологического интерната №4 в Павловске. «Мы обратили внимание на трудности, с которыми ребята сталкиваются каждый день при одевании», — рассказывают Лера и Полина. — При создании адаптивных вещей мы учитывали модные тенденции, чтобы в платьях Limitless Fashion девушки могли не только чувствовать себя комфортно, но и быть красивыми».