ДЛТ запускает серию мастер-классов по правильному шопингу и стайлингу

ДЛТ запускает образовательный фэшн-проект Mix and Match, а рамках которого стилисты, блогеры и шопинг-консультанты будут рассказывать о главных сумках и аксессуарах осенне-зимнего сезона, а также правилах их сочетания. Серию мастер-классов откроет стилист «Первого канала» и «Пятницы» Марианна Елисеева — уже завтра, 29 сентября, она составит гид по актуальным трендам и разберет ошибки составления аутфита. Во второй части выступления Марианны можно будет задать персональные вопросы, а также получить подарки от универмага. Так, все кожаные аксессуары, купленные в день Mix and Match, ДЛТ кастомизирует нашивками и рисунками.