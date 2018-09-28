ДЛТ запускает серию мастер-классов по правильному шопингу и стайлингу
ДЛТ запускает образовательный фэшн-проект Mix and Match, а рамках которого стилисты, блогеры и шопинг-консультанты будут рассказывать о главных сумках и аксессуарах осенне-зимнего сезона, а также правилах их сочетания. Серию мастер-классов откроет стилист «Первого канала» и «Пятницы» Марианна Елисеева — уже завтра, 29 сентября, она составит гид по актуальным трендам и разберет ошибки составления аутфита. Во второй части выступления Марианны можно будет задать персональные вопросы, а также получить подарки от универмага. Так, все кожаные аксессуары, купленные в день Mix and Match, ДЛТ кастомизирует нашивками и рисунками.
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Марианна Елисеева
Серию выступлений продолжат youtube-блогер Дарья Трофимова (20 октября), автор telegram-канала Good Morning, Karl! Катя Федорова (17 ноября) и финалистка конкурса «Мисс Россия-2016» Алина Чарова (8 декабря). Вход на мастер-классы свободный — по предварительной регистрации.
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