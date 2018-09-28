18+

ДЛТ запускает серию мастер-классов по правильному шопингу и стайлингу

ДЛТ запускает образовательный фэшн-проект Mix and Match, а рамках которого стилисты, блогеры и шопинг-консультанты будут рассказывать о главных сумках и аксессуарах осенне-зимнего сезона, а также правилах их сочетания. Серию мастер-классов откроет стилист «Первого канала» и «Пятницы» Марианна Елисеева — уже завтра, 29 сентября, она составит гид по актуальным трендам и разберет ошибки составления аутфита. Во второй части выступления Марианны можно будет задать персональные вопросы, а также получить подарки от универмага. Так, все кожаные аксессуары, купленные в день Mix and Match, ДЛТ кастомизирует нашивками и рисунками. 

  • Марианна Елисеева

Серию выступлений продолжат youtube-блогер Дарья Трофимова (20 октября), автор telegram-канала Good Morning, Karl! Катя Федорова (17 ноября) и финалистка конкурса «Мисс Россия-2016» Алина Чарова (8 декабря). Вход на мастер-классы свободный — по предварительной регистрации

 
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров