Видео: молодые музыканты со всего мира (от Джейми Исаака до ADOY!) примеряют новинки Levi's
Levi’s выпустил новую рекламную кампанию United by the Beat, объединив музыкантов со всего мира: ирландского хип-хоп певца Рейджи Сноу, китайскую рэп-исполнительницу Леши Лю, британскую гранж-группу The Big Moon, корейский коллектив ADOY и англичанина Джейми Исаака, представляющего микс R&B, джаза и электроники.
Каждый герой снялся в короткометражном видео Levi's, где рассказал о роли музыки в своей жизни и выбрал любимые вещи из осенне-зимней коллекции: милитари-куртку, укороченную толстовку или джинсы с брендированными лампасами.
Год назад Levi’s объединил танцовщиков со всего мира, исполнивших бачату, сальсу, румбу и брейк-данс в джинсах американского бренда. Клип «Circles», в котором приняли участие простые люди из Бразилии, Израиля, Африки, Испании, Америки и Японии, на сегодняшний день набрал больше 25 млн просмотров.
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