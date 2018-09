Видео: молодые музыканты со всего мира (от Джейми Исаака до ADOY!) примеряют новинки Levi's

Levi’s выпустил новую рекламную кампанию United by the Beat, объединив музыкантов со всего мира: ирландского хип-хоп певца Рейджи Сноу, китайскую рэп-исполнительницу Леши Лю, британскую гранж-группу The Big Moon, корейский коллектив ADOY и англичанина Джейми Исаака, представляющего микс R&B, джаза и электроники.

Каждый герой снялся в короткометражном видео Levi's, где рассказал о роли музыки в своей жизни и выбрал любимые вещи из осенне-зимней коллекции: милитари-куртку, укороченную толстовку или джинсы с брендированными лампасами.