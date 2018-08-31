Венецианский кинофестиваль-2018: Кейт Бланшетт, Леди Гага, Ирина Шейк и другие гости третьего дня
Концентрация знаменитостей на красной дорожке зависит не от дня Венецианского кинофестиваля, а от премьеры и ее автора. Сегодня поддержать Брэдли Купера с режиссерским дебютом «Звезда родилась» приехала вся голливудская рать: от Леди Гаги, сыгравшей в картине главную роль, до возлюбленной Ирины Шейк и дизайнера ее платья Донателлы Версаче.
Аутфит золотой статуэтки у Ирины самый любимый: в нем она была на Каннском фестивале в 2015 и 2017 годах, а также на Met Gala 2018-го. И всегда платья для российской супермодели делала ее фэшн-покровительница Донателла Версаче, с которой Шейк появилась за ручку, проигнорировав Брэдли Купера. Актер (а теперь еще и режиссер полного метра) сопровождал в этот вечер главную героиню картины «Звезда родилась» Леди Гагу — она приехала на остров Лидо в одном из главных платьев Недели Высокой моды — от Valentino.
Немного перьев (будто бы от того же наряда) досталось Кейт Бланшетт — главной звезде всех фестивалей этого года. И практически всегда она выходит на ковровую дорожку в платьях от Armani Privé, взятых из кутюрных коллекций или сделанных для актрисы специально. Исключения Кейт делает только для принтованных шедевров Mary Katrantzou или хитовых работ Alexander McQueen, причем хитовыми они становятся уже после фотографий Кейт Бланшетт. Хотя в этот раз шоу-стоперрами были не женщины, а мужчины — 61-летний Спайк Ли в вещах из коллаборации Gucci и New York Yankees не оставил коллегам шансов.
Фото: David Fisher/REX/Shutterstock/Fotodom.ru
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