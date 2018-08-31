Венецианский кинофестиваль-2018: Кейт Бланшетт, Леди Гага, Ирина Шейк и другие гости третьего дня

Немного перьев (будто бы от того же наряда) досталось Кейт Бланшетт — главной звезде всех фестивалей этого года. И практически всегда она выходит на ковровую дорожку в платьях от Armani Privé, взятых из кутюрных коллекций или сделанных для актрисы специально. Исключения Кейт делает только для принтованных шедевров Mary Katrantzou или хитовых работ Alexander McQueen, причем хитовыми они становятся уже после фотографий Кейт Бланшетт. Хотя в этот раз шоу-стоперрами были не женщины, а мужчины — 61-летний Спайк Ли в вещах из коллаборации Gucci и New York Yankees не оставил коллегам шансов.