Венецианский кинофестиваль-2018: Наоми Уоттс, Райан Гослинг и другие гости церемонии открытия
На итальянском острове Лидо стартовал юбилейный 75-й Венецианский кинофестиваль, в конкурсе которого в этом году участвует 21 фильм с Райаном Гослингом, Тильдой Суинтон, Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Многие актеры, режиссеры и сценаристы приехали в Италию уже в первый день киномарафона — рассказываем о шоу-стопперах церемонии открытия.
В качестве почетных гостей — члены жюри: Гильермо Дель Торо, Наоми Уоттс, Кристоф Вальц, Тайка Вайтити, Сильвия Чанг, Трине Дюрхольм, Малгожата Шумовская и Николь Гарсиа. Судя по этому, по большей части женскому, составу кинокритиков, феминистский марш на прошлом международном кинофестивале в Каннах не остался незамеченным. Теперь девушкам можно расслабиться и надеть не костюмы в стиле power-dressing, а красивые розовые платья. Наоми Уоттс выбрала многоярусное с открытыми плечами от Armani Prive, Лотти Мосс — с высоким разрезом от Ermanno Scervino, а Клэр Фой, сыгравшая в первом фильме фестиваля «Человек на луне», — приталенное с накинутым сверху палантином.
Кроме актерско-режиссерского состава фильмов, на фестивали ежегодно приезжают европейские модели. Изабель Гулар традиционно выгуливает на красных дорожках весь свой гардероб от Alberta Ferretti, Барбара Палвин чередует наряды Armani Prive и Dior, а Сара Сампайо то шокирует публику полуголыми выходами, то выбирает платья в стиле классического Голливуда прошлых декад. В этот раз девушка позировала перед репортерами в еще одной работе команды Armani — в цвет мужскому black-tie от Райана Гослинга, Гильермо Дель Торо и Кристофа Вальца.
Фото: David Fisher/REX/Shutterstock/Fotodom.ru
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