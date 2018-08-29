Венецианский кинофестиваль-2018: Наоми Уоттс, Райан Гослинг и другие гости церемонии открытия

В качестве почетных гостей — члены жюри: Гильермо Дель Торо, Наоми Уоттс, Кристоф Вальц, Тайка Вайтити, Сильвия Чанг, Трине Дюрхольм, Малгожата Шумовская и Николь Гарсиа. Судя по этому, по большей части женскому, составу кинокритиков, феминистский марш на прошлом международном кинофестивале в Каннах не остался незамеченным. Теперь девушкам можно расслабиться и надеть не костюмы в стиле power-dressing, а красивые розовые платья. Наоми Уоттс выбрала многоярусное с открытыми плечами от Armani Prive, Лотти Мосс — с высоким разрезом от Ermanno Scervino, а Клэр Фой, сыгравшая в первом фильме фестиваля «Человек на луне», — приталенное с накинутым сверху палантином.