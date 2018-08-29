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Модель агентства Oldushka впервые снялась для зарубежного бренда

Российское агентство возрастных моделей Oldushka вышло на мировой уровень: 56-летняя москвичка Софья Александрова снялась в кампании британской марки A.W.A.K.E. Софья — самая молодая женщина в агентстве, которая до выхода на пенсию работала биохимиком, а после — в сфере озеленения. Ее модельная карьера началась всего лишь год назад, когда другая «олдушка» Ольга Кондрашова случайно встретила ее в торговом центре, сфотографировала и отправила снимки основателю агентства Игорю Гавару.

До съемок у A.W.A.K.E. Софья работала с российским брендом Lesel, участвовала в показе финалиста нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» Ромы Уварова  и появлялась на страницах Elle и Dolores Magazine. 

  • Софья Александрова на показе коллекции Roma Uvarov Design 

 
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