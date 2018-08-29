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Ника Коул снялась в кампейне Стивена Мейзела для Marc Jacobs

Пул главных петербургских моделей снова дает о себе знать: после новости о сестрах Павловых в кампейне Vera Wang, стало известно о съемках Ники Коул в рекламе Marc Jacobs. Воспитанница Tann Model Management появилась в фотосессии Стивена Мейзела вместе с моделями Рианной ван Ромей, Вероникой Вилим, Сарой Абни, Ханной Шекспир, Ремингтон Уильямск и москвичкой Аней Лягошиной (а еще несколькими доберманами!). 

Напомним, Ника Коул — номинантка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». В портфолио у нордической рыжеволосой красавицы — полсотни важны показов, в том числе Vivienne Westwood, Dries Van Noten, Maison Martin Margiela, Lanvin, Kenzo и Prada, а также эксклюзивные кампейны Gucci под руководством Глена Лачфорда. Согласно рейтингу портала models.com, Ника входила в десятку самых перспективных лиц фэшн-индустрии.

 
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