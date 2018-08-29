Ника Коул снялась в кампейне Стивена Мейзела для Marc Jacobs

Пул главных петербургских моделей снова дает о себе знать: после новости о сестрах Павловых в кампейне Vera Wang, стало известно о съемках Ники Коул в рекламе Marc Jacobs. Воспитанница Tann Model Management появилась в фотосессии Стивена Мейзела вместе с моделями Рианной ван Ромей, Вероникой Вилим, Сарой Абни, Ханной Шекспир, Ремингтон Уильямск и москвичкой Аней Лягошиной (а еще несколькими доберманами!).