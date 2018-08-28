В сети обсуждают фотографии молодого Джеки Чана. Оказывается, он был тем еще модником!

К более деловому стилю Джеки пришел только после съемок в фильме «Tuxedo» в 2002 году. По его словам, ему приходилось «драться в смокинге, кататься по земле в смокинге, падать в кучу песка тоже в смокинге». «Компания Armani предоставила их около сотни, причем цена каждого была около трех тысяч долларов. А вообще я люблю носить свитеры и джинсы, а также рубашки и пиджаки, сшитые в традиционном китайском стиле», — рассказывал актер.