Видео: как одеваются модники с Гороховой, Рубинштейна и Большой Морской?

персональный стилист и блогер

«Мы не просим знакомых красиво одеться и приехать на съемку — это действительно простые прохожие, которых мы встречаем во время прогулки и просим ответить на пару вопросов. Нам интересна личность и как она сочетает те или иные вещи — про цены мы никогда не спрашиваем. Тем более, что в Петербурге любят одеваться в секонд-хендах и на блошиных рынках — это недорого, красиво и совершенно нормально. Кроме этого, у жителей есть тяга к минимализму и заметно преобладание черных и серых цветов: вероятно, сказывается близость к Скандинавии. После съемок рубрики я также могу сказать, что парни зачастую выглядят интереснее девушек, а наибольшая концентрация модников в Петербурге — на улице Рубинштейна и в заведении Co-op Garage на Гороховой».