Вставшая на протез Сэмми Джабраиль запустила флешмоб — в нем участвуют «люди-киборги» со всей России

В числе участников акции — Ибрагим, лишившийся конечности в результате ставропольского теракта, Дмитрий, столкнувшийся с онкологическим заболеванием, и Валентина, не имеющая стопы с самого детства. Каждый из них ведет Instagram-блог, где показывает, что с бионическим протезом можно научиться кататься на велосипеде, ежедневно ходить на сальсу, переплыть не только бассейн, но и Босфор, и поддержать своими историями других людей с подобными особенностями.