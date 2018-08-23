Вставшая на протез Сэмми Джабраиль запустила флешмоб — в нем участвуют «люди-киборги» со всей России
Петербурженка Сэмми Джабраиль, потерявшая ногу в результате страшной аварии, встала на протез и запустила флешмоб в поддержку людей с ограниченными возможностями. Теперь под хэштегом #протезынаволю появляются публикации девушек и парней, переживших протезирование и рассказывающих, почему «быть киборгом» не так уж и плохо.
Я ХОЖУ(!!) ⠀ Со вчерашнего дня стучит сердце как не родное. Наверно от перевозбуждения. Это случилось, хорошие мои. Мы так долго ждали и вот наконец-то я хожу. С помощью, но делаю успехи. Что мне сказать? Я рада, я плачу и радуюсь, потому что теряю связь с реальностью. Спасибо вам всем, за вашу крепкую поддержку. Хочется сказать, что вы у меня самая думающая аудитория. Это чудесно. Серьёзно. ⠀ Ночь я не спала, с этим пока загвоздки, однако спросонья узреть в углу комнаты свою новую красивую ногу, что это? Поразительные эмоции. Выходит, что я девочка-киборг? Теперь сама себе напоминаю куклу. Дабы обо мне узнало больше людей, а это, соответсвенно, понесло за собой свободу людей с ограниченными возможностями, предлагаю запустить флешмоб: #ПРОТЕЗЫНАВОЛЮ ⠀ ГОТОВА ПРИНИМАТЬ ВАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И МОЖЕТ БЫТЬ — ПРЕДЛОЖЕНИЯ❤️ ⠀ Ура, товарищи, ура)
В числе участников акции — Ибрагим, лишившийся конечности в результате ставропольского теракта, Дмитрий, столкнувшийся с онкологическим заболеванием, и Валентина, не имеющая стопы с самого детства. Каждый из них ведет Instagram-блог, где показывает, что с бионическим протезом можно научиться кататься на велосипеде, ежедневно ходить на сальсу, переплыть не только бассейн, но и Босфор, и поддержать своими историями других людей с подобными особенностями.
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