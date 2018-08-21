MTV VMA-2018: самые эффектные образы красной дорожки

Среди артисток мы заметили два главных модных тренда: белые тотал-луки (Блейк Лайвли в Ralph & Russo и самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер в Tom Ford) и металлизированные платья (Дженнифер Лопес в Versace, Карли Клосс в Elie Saab, Ашанти в Elie Made и Жасмин Сандерс в Dundas). Хотя настоящую модную революцию сделали гости, которые отличались от всех — и мы не про костюмы восточных наемниц, красные БДСМ-наряды и чересчур «голые» платья. Тейана Тейлор, ставшая известной благодаря клипу Канье Уэста Fade, решила, что лучший лук — это обнаженный пресс, а 14-летняя певица Грейс Вандервол подобрала к кутюрному платью в пайетках кожаный берет и «школьные» носочки. Кажется, девушка претендует на звание «новой Милли Бобби Браун» и совсем скоро будет принимать предложения от крупных люксовых брендов.