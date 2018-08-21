18+

MTV VMA-2018: самые эффектные образы красной дорожки

В Нью-Йорке прошла одна из главных музыкальных премий — MTV Video Music Awards. Триумфатором 35-й церемонии стала певица Камила Кабелло, которая забрала две главные статуэтки — как лучший артист и как автор самого популярного видеоклипа. Теперь рассказываем, кто отличился на красной ковровой дорожке.

  • Карди Би в Nicolas Jebran

  • Дженнифер Лопес в Versace 

  • Милли Бобби Браун в Rosie Assoulin

  • Рита Ора в Jean Paul Gaultier

  • Блейк Лайвли в Ralph & Russo 

На пресс-воле MTV VMA гораздо больше сюрпризов: Карди Би обошлась без костюма «царицы кукурзных полей» (как было, например, на Met Gala в мае этого года), Милли Бобби Браун вышла не в Calvin Klein, бренд Off-White ворвался в вечернюю моду, а мужчины стали наряжаться в блестящие вещи. В пиджаках со стразами на церемонию пришли победитель «Топ-модели по-американски» Найл ДиМарко, фронтмент Panic! At The Disco Брендон Ури и даже Стивен Тайлер из «Аэросмита». Другие парни выбрали более спокойные образы: джинсовые, спортивные и привычный black-tie.

  • Кайли Дженнер в Tom Ford

  • Карли Клосс в Elie Saab 

  • Винни Харлоу в Zuhair Murad

  • Брендон Ури 

  • Жасмин Сандерс в Dundas

  • Оливия Манн в David Koma 

  • Найл ДиМарко

  • Грейс Вандервол в Elkin 

Среди артисток мы заметили два главных модных тренда: белые тотал-луки (Блейк Лайвли в Ralph & Russo и самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер в Tom Ford) и металлизированные платья (Дженнифер Лопес в Versace, Карли Клосс в Elie Saab, Ашанти в Elie Made и Жасмин Сандерс в Dundas). Хотя настоящую модную революцию сделали гости, которые отличались от всех — и мы не про костюмы восточных наемниц, красные БДСМ-наряды и чересчур «голые» платья. Тейана Тейлор, ставшая известной благодаря клипу Канье Уэста Fade, решила, что лучший лук — это обнаженный пресс, а 14-летняя певица Грейс Вандервол подобрала к кутюрному платью в пайетках кожаный берет и «школьные» носочки. Кажется, девушка претендует на звание «новой Милли Бобби Браун» и совсем скоро будет принимать предложения от крупных люксовых брендов.  

  • Никки Минаж в Off-White

  • Aerosmith

  • Шанина Шейк в Naeem Khan

  • София Карсон в Carolina Herrera

  • Ашанти в Elie Made

  • Тейана Тейлор

  • Игги Азалия в Fausto Puglisi

  • Tyga

  • Анна Кендрик в Ralph & Russo 

Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров