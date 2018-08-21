MTV VMA-2018: самые эффектные образы красной дорожки
В Нью-Йорке прошла одна из главных музыкальных премий — MTV Video Music Awards. Триумфатором 35-й церемонии стала певица Камила Кабелло, которая забрала две главные статуэтки — как лучший артист и как автор самого популярного видеоклипа. Теперь рассказываем, кто отличился на красной ковровой дорожке.
На пресс-воле MTV VMA гораздо больше сюрпризов: Карди Би обошлась без костюма «царицы кукурзных полей» (как было, например, на Met Gala в мае этого года), Милли Бобби Браун вышла не в Calvin Klein, бренд Off-White ворвался в вечернюю моду, а мужчины стали наряжаться в блестящие вещи. В пиджаках со стразами на церемонию пришли победитель «Топ-модели по-американски» Найл ДиМарко, фронтмент Panic! At The Disco Брендон Ури и даже Стивен Тайлер из «Аэросмита». Другие парни выбрали более спокойные образы: джинсовые, спортивные и привычный black-tie.
Среди артисток мы заметили два главных модных тренда: белые тотал-луки (Блейк Лайвли в Ralph & Russo и самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер в Tom Ford) и металлизированные платья (Дженнифер Лопес в Versace, Карли Клосс в Elie Saab, Ашанти в Elie Made и Жасмин Сандерс в Dundas). Хотя настоящую модную революцию сделали гости, которые отличались от всех — и мы не про костюмы восточных наемниц, красные БДСМ-наряды и чересчур «голые» платья. Тейана Тейлор, ставшая известной благодаря клипу Канье Уэста Fade, решила, что лучший лук — это обнаженный пресс, а 14-летняя певица Грейс Вандервол подобрала к кутюрному платью в пайетках кожаный берет и «школьные» носочки. Кажется, девушка претендует на звание «новой Милли Бобби Браун» и совсем скоро будет принимать предложения от крупных люксовых брендов.
Фото: Jamie McCarthy/Getty Images
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