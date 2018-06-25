В каких странах вы уже побывали?

Уже была во Вьетнаме, Израиле, Италии, Таиланде, а свой юбилей, 90 лет, я отметила в Доминикане. В прошлом году меня возили шесть раз. Спасибо людям, ведь даже молодые иногда меньше путешествуют. В начале года мне позвонил внук и говорит: «Тебе опять путевка», я спрашиваю: «Куда?», а он мне отвечает: «В Китай». Но решили все-таки в Таиланд, в другое место. Скоро я поеду в Ессентуки, а летом отправлюсь в Туву.

Что в путешествиях поразило вас больше всего?

Мне очень понравилось в Италии – бесподобный Рим. Я оттуда привезла картину, на ней будто все живое: и люди, и лес. Люблю искусство.

Какие места еще хотите посетить?

Арабские Эмираты или Сингапур. А может, меня и еще куда-то отправят.