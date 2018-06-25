У 91-летней бабушки из Красноярска 80 тысяч подписчиков и она — самый модный тревел-блогер страны
Елене Ерховой 91 год, но это не мешает ей путешествовать по всему миру, сниматься в передачах о модных преображениях и вести Instagram-блог с 80 тысячами подписчиков. Наши коллеги из красноярского журнала «Собака.ru» поговорили с «бабой Леной» о том, как она пережила войну, попала на телевидение и посетила первые страны.
Расскажите о своей жизни.
Я родилась в голод и росла, когда была война. На тяжелых работах в колхозе работала, а там кто как выживет. После войны поехала в Астрахань, полтора месяца ехала в товарном вагоне. Моя тетушка сама соткала мне в дорогу юбку толщиной с палец: в одном кармане у меня были документы, а в другом — ложка деревянная. Тогда, помню, два дня едем после войны, а пять — стоим. Выйду, куплю маленький хлеб за пятьдесят рублей, пополам разделю его и ем с кипятком. На два дня хватало. Вот так к новой жизни мы тогда шли. Работала и в Узбекистане на молочном заводе, взбивала масло. Теперь я узбекский язык на девяносто процентов знаю.
Как вы начали путешествовать?
Когда мне было 40 лет, тогда я впервые поехала в Германию, Польшу и Чехию. Потом путешествия прекратились — работала по две смены, ездить было некогда. Потом поехала в Карловы Вары, да так понравилось, что пять раз на этот курорт возвращалась, один из них отдыхала в Марианских Лазнях. А активно путешествовать начала только после 85 лет — на отдыхе во Вьетнаме встретила девушку Екатерину, юристку из Москвы. Она и прославила меня — увидела меня в отеле на завтраке, спрашивает: «Бабушка, а вы с кем приехали?». Я отвечаю: «Одна». А она: «Сколько вам лет?», отвечаю: «Скоро будет 90». Она, видимо, рассказала обо мне разным людям, и меня начали приглашать на телеканалы и отправлять путешествовать. Я путешествовала уже двадцать раз и скоро поеду в двадцать первый.
В каких странах вы уже побывали?
Уже была во Вьетнаме, Израиле, Италии, Таиланде, а свой юбилей, 90 лет, я отметила в Доминикане. В прошлом году меня возили шесть раз. Спасибо людям, ведь даже молодые иногда меньше путешествуют. В начале года мне позвонил внук и говорит: «Тебе опять путевка», я спрашиваю: «Куда?», а он мне отвечает: «В Китай». Но решили все-таки в Таиланд, в другое место. Скоро я поеду в Ессентуки, а летом отправлюсь в Туву.
Что в путешествиях поразило вас больше всего?
Мне очень понравилось в Италии – бесподобный Рим. Я оттуда привезла картину, на ней будто все живое: и люди, и лес. Люблю искусство.
Какие места еще хотите посетить?
Арабские Эмираты или Сингапур. А может, меня и еще куда-то отправят.
Фото/Photo @kumantsova_anna #БабаЛена вчера побывала на шоу дельфинов 🐬 и приобщилась к культуре индейцев Таино 🌴🔥 Yesterday I visited a show of dolfphins 🐬 and joined to a culture of pampeans🌴🔥 @babushka_1927 #dominicanrepublic #babushka #бабушка1927 #babushka_1927 #babushka1927 #еленаерхова #babalena #elenaerkhova #супербабушка #siberia #krasnoyarsk
Текст: Александра Таянчина
Фото: Евгений Горбунов
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