50 снимков юной (и обнаженной) Кейт Мосс будут изданы отдельной книгой

«Кейт», коллекция из 50 ранее неопубликованных портретов молодой Кейт Мосс авторства ее бойфренда Марио Сорренти, выйдет в свет этой осенью. Повествование книги издательства Phaidon начинается с рассказа о встрече итальянского фотографа и модели в Лондоне в 1991-м. «Я помню, как сидел рядом с ней и чувствовал, что мое сердце останавливается, — пишет Сорренти. — Ее красота меня ошарашила». После признания в альбоме появляются кадры с Кейт Мосс для брендов Chanel, Balenciaga, Burberry, Stuart Weitzman, Rag & Bone, Alexander Wang, David Yurman, Givenchy, Robert Cavalli, Dior и Alexander McQueen, а также личные фотографии девушки.