Новый кампейн Raf Simons: фламандские натюрморты и фильм «Я Кристина»

Лучший дизайнер женской одежды по версии совета CFDA Раф Симонс показал кампейн коллекции именного бренда. На коллажах объединились пышные цветочные композиции, очищенные фрукты, пластиковые пакеты, долларовые купюры и самокрутки, а также одежда с отсылками к фильму 1981 года «Я Кристина». Сюжет о берлинской девочке с героиновой зависимостью также лег в мудборд осенне-зимнего показа Raf Simons, где модели в буквальном смысле слова ходили по накрытому столу.