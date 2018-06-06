Сериалу «Секс в большом городе» — 20 лет: вспоминаем самые модные моменты

Ровно 20 лет назад вышел первый эпизод «Секса в большом городе» — сериала, который не только научил женщин строить отношения с мужчинами, но и предвосхитил большинство современных трендов. Героиня Сары Джессики Паркер — взбалмошная жительница Нью-Йорка и мудрая колумнистка газеты «New York Star» — научила нас носить бархатные кроп-топы, платья в стиле «Великого Гэтсби», роскошные меховые манто, кепи как у грузинского таксиста, пакет из «Макдональдса» в качестве модной сумки и туфли от Manolo Blahnik будто это лучшее изобретение на планете. Вернувшиеся в моду 1990-е и 2000-е позволяют нам в точности копировать луки Кэрри, тем более, что теперь они появились в коллекциях Gucci, Mugler, Vetements и Balenciaga, интерпретирующих образ «self-made woman» с Манхэттена.