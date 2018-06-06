Сериалу «Секс в большом городе» — 20 лет: вспоминаем самые модные моменты
Ровно 20 лет назад вышел первый эпизод «Секса в большом городе» — сериала, который не только научил женщин строить отношения с мужчинами, но и предвосхитил большинство современных трендов. Героиня Сары Джессики Паркер — взбалмошная жительница Нью-Йорка и мудрая колумнистка газеты «New York Star» — научила нас носить бархатные кроп-топы, платья в стиле «Великого Гэтсби», роскошные меховые манто, кепи как у грузинского таксиста, пакет из «Макдональдса» в качестве модной сумки и туфли от Manolo Blahnik будто это лучшее изобретение на планете. Вернувшиеся в моду 1990-е и 2000-е позволяют нам в точности копировать луки Кэрри, тем более, что теперь они появились в коллекциях Gucci, Mugler, Vetements и Balenciaga, интерпретирующих образ «self-made woman» с Манхэттена.
Одежда в сериале — это не только пример для подражания, но и отражения внутреннего мира героини. Самый эффектный выход Шарлотты Йорк (консервативной защитницы института брака) связан с ее свадебным платьем, Саманты Джонс (любительницы мужского внимания) — с ярко-голубым блестящим костюмом, а Миранды Хоббс (карьеристки и феминистки) — со строгим костюмом с мужского плеча.
Мы даже не удивлены, что Синтия Никсон, которая играла Миранду, сейчас баллотируется в губернаторы Нью-Йорка и проводит свою кампанию в таких же официальных нарядах, в каких выходила в сериале. Помешает ли это съемкам третьей части полнометражного фильма, пока неизвестно: по утверждению Сары Джессики Паркер, новостей о продолжении фильма пока нет и не будет, но это не мешает нам надеяться на новую историю «Секса в БГ» и пересматривать по вечерам 90 старых эпизодов.
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