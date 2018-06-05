В Петербурге открывают флагманский бутик Undiz. Хочу! Как туда попасть?

Что такое Undiz?

Undiz – мировой бренд нижнего белья и домашней одежды. Про жизнь, про юмор и про честность. С самим собой, в первую очередь. Бренду 10 лет, он родился в Париже, входит в группу Etam, имеет более 180 магазинов по всему миру. В России их пока было три в Москве и один в Петербурге – в ТЦ МEГА Парнас. Кроме того, в России работает официальный онлайн-магазин, благодаря которому к свободе и честности можно приобщиться в любой точке России. Теперь в ТРЦ «Галерея» открывается флагман, куда вам захочется приходить часто: каждые две недели бренд выпускает новую коллекцию.

В Undiz всегда можно купить крутое нижнее белье от классики до авангарда, трусики, танга, стринги от кружевных до меховых, купальники для любой фигуры, спортивные аутфиты, которые мотивируют даже самых ленивых, веселую и удобную одежду для дома и сна.