Ксения Раппопорт и Etam запускают благотворительный проект «Женщины ради женщин»

1 июня во флагманском магазине Etam в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге совместно с народной артисткой России Ксенией Раппопорт и фондом «Дети-бабочки» запускается благотворительный проект в поддержку женщин, чьи семьи столкнулись с редким генетическим заболеванием. Акция продлится в течение месяца и пройдет в 31 магазине бренда по всей России, а также в онлайн-магазине www.etam.ru.

Вместе с Ксенией Раппопорт, инициативу Фонда и Etam приедут поддержать актрисы Аглая Тарасова, Юлия Хлынина, Светлана Устинова и Катерина Шпица. Они примут участие в public talk, посвященном меняющейся роли женщины в современном мире, проведут автограф-сессию и сфотографируются с гостями. В этот вечер 10% от всех покупок в Etam в ТРЦ «Галерея» будут перечислены в фонд, а каждая клиентка получит приятный сюрприз от бренда. Известные блогеры и лидеры мнений выступят в роли звездных консультантов и помогут гостям подобрать белье, домашнюю одежду, купальники и аксессуары от Etam. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте Etam.