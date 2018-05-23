Кто еще из семьи вовлечен в управление модным домом Salvatore Ferragamo? Как распределяются обязанности и чем занимаетесь именно вы?

В компании трудятся уже три поколения преемников Сальваторе, а руководит его жена, моя 96-летняя бабушка Ванда. У нас есть особое правило — управлять брендом может не больше трех человек в поколении, поэтому моя тетя — Джованна — занимается женской одеждой, а дядя — Леонардо — рыночными вопросами. Среди внуков Сальваторе (нас, представьте себе, 23!) в модном доме работают Джеймс, Диего и я. Братья отвечают за производство кожаных изделий, а я за работу со странами южной Европы.

Вот это конкуренция!

Да, но нам удалось сохранить крепкий семейный союз — все решения принимаем вместе, учимся искать компромисс. Есть ради чего — небольшой магазин дедушки вырос в крупный бизнес, и этот успех до сих пор вдохновляет каждого.