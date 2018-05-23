Знакомьтесь, Анжелика Висконти — внучка «звездного обувщика» Сальваторе Феррагамо
Анжелика Висконти прилетела на открытие нового флагманского бутика Salvatore Ferragamo на Невском проспекте и дала нам эксклюзивное интервью — о конкуренции в семейном бизнесе, воспоминаниях о легендарном дедушке и элегантности русских мужчин.
Кто еще из семьи вовлечен в управление модным домом Salvatore Ferragamo? Как распределяются обязанности и чем занимаетесь именно вы?
В компании трудятся уже три поколения преемников Сальваторе, а руководит его жена, моя 96-летняя бабушка Ванда. У нас есть особое правило — управлять брендом может не больше трех человек в поколении, поэтому моя тетя — Джованна — занимается женской одеждой, а дядя — Леонардо — рыночными вопросами. Среди внуков Сальваторе (нас, представьте себе, 23!) в модном доме работают Джеймс, Диего и я. Братья отвечают за производство кожаных изделий, а я за работу со странами южной Европы.
Вот это конкуренция!
Да, но нам удалось сохранить крепкий семейный союз — все решения принимаем вместе, учимся искать компромисс. Есть ради чего — небольшой магазин дедушки вырос в крупный бизнес, и этот успех до сих пор вдохновляет каждого.
Ваша любимая история про дедушку?
Хотя я родилась после его смерти, как предание передается его подход к жизни. Однажды в родной Флоренции он прогуливался вдоль реки Арно, увидел дворец Феррони и моментально влюбился! Арендодатели выставили жесткие условия: в случае задержки ежемесячной оплаты хотя бы на один день они забирали весь бизнес. Он бы потерял все! Но дедушка согласился не думая — много работал, не переставал мечтать, а потом взял и выкупил весь дворец. Сейчас в нем находится наш семейный музей. Вы обязаны его увидеть!
Приглашаете?
Разумеется! Там, например, выставлены туфли клиенток Salvatore Ferragamo: Мэрилин Монро, Софи Лорен, Одри Хепберн и Греты Гарбо, которая как-то разом купила семьдесят разных моделей. А Эвита Перон, первая леди Аргентины, специально приезжала во Флоренцию на корабле, чтобы увидеть работу Сальваторе своими глазами.
Какую из всех работ дедушки любите лично вы?
Почти всю его обувь, которая была переосмыслена для новой лимитированной коллекции «Ferragamo Creations». В нее вошли 100 разных туфель, босоножек и балеток, воссозданных по эскизам Сальваторе. Некоторые из них можно купить в Петербурге.
Salvatore Ferragamo работает на русском рынке уже 15 лет. Это какая-то личная история или ориентация на высокую покупательскую способность?
С русскими клиентами бренд объединяет особое отношение к качеству. Мы заметили, что, заходя в магазин, они рассматривают детали, щупают ткани. Поэтому с 2002 года, когда мы открыли первый бутик в Москве, начали привозить, в первую очередь, практичные классические вещи. Плюс, у русских прекрасный вкус, меня поражает элегантность мужчин и красота женщин. А какой у вас город! В Петербурге я была еще во время открытия магазина в Grand Palace в 2008-м, долго гуляла и любовалась церквями. Появился новый повод приехать к вам, и я надеюсь, он не последний!
Фото: архивы пресс-служб
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