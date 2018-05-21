Billboard Music Awards-2018: самые эпатажные (и классные!) наряды церемонии
В Лас-Вегасе прошла церемония Billboard Music Awards, собравшая главных звезд музыкальной индустрии — от Дженнифер Лопес до Джанет Джексон. Триумфаторами вечера (здесь без сюрпризов) стали Тейлор Свифт и Эд Ширан, теперь рассказываем, на кого обратили внимание фэшн-эксперты.
В отличие от Каннского кинофестиваля с его дресс-кодом «black tie» и Met Gala с заданной темой «мода+религия», Billboard Music Awards предоставляет полную свободу в выборе луков. Главная задача знаменитостей в этот вечер — выделиться на фоне остальных, и не важно в чем — в кутюрном платье Atelier Versace, casual-комплекте David Koma или леопардовом наряде Christian Dior работы Джона Гальяно. Если сравнивать вчерашнюю премию с прошлогодней, где мы даже не нашли приличных образов, артисты и инфлюэнсеры не стали эпатировать публику прозрачным кроп-топом и желтым комбидрессом — самый странный аутфит был у американской певицы Нормани, перепутавшей красную дорожку со спальней.
Все остальное — вполне себе «соответствие трендам и случаю»: костюм со шлейфом 16Arlington на Кристине Агилере, декольтированное нюдовое платье на Хейли Болдуин, кожаное мини Zuhair Murad на Дженне Деван и Coachella-лук на певице Kesha. А с парней, приехавших на церемонию, — Джона Ледженда, Ника Джонаса, Антона Заславского (Zedd) и экранного убийцы Джанни Версаче в сериале «Американская история преступлений» Даррена Крисса можно брать пример для выпускного — мальчикам тоже важно, что надевать и как выглядеть.
Фото: billboard.com
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