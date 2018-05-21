Billboard Music Awards-2018: самые эпатажные (и классные!) наряды церемонии

В отличие от Каннского кинофестиваля с его дресс-кодом «black tie» и Met Gala с заданной темой «мода+религия», Billboard Music Awards предоставляет полную свободу в выборе луков. Главная задача знаменитостей в этот вечер — выделиться на фоне остальных, и не важно в чем — в кутюрном платье Atelier Versace, casual-комплекте David Koma или леопардовом наряде Christian Dior работы Джона Гальяно. Если сравнивать вчерашнюю премию с прошлогодней, где мы даже не нашли приличных образов, артисты и инфлюэнсеры не стали эпатировать публику прозрачным кроп-топом и желтым комбидрессом — самый странный аутфит был у американской певицы Нормани, перепутавшей красную дорожку со спальней.