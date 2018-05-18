Канны-2018: самые эффектные наряды благотворительного вечера amfAR
Одним из самых ожидаемых событий Каннского кинофестиваля традиционно становится благотворительный ужин amfAR — фонда, который собирает средства на борьбу со СПИДом. Его гостьями становятся самые богатые и красивые it-girls планеты, которые выгуливают лучшие кутюрные платья с Недели Высокой моды — показываем!
В отличие от мероприятий во Дворце фестивалей и конгрессов, где алые платья попросту сливаются с цветом ковровой дорожки, монохромный фотоколл в отеле Hôtel du Cap-Eden-Roc на мысе Антиб позволил звездам прийти во всем красном. Каролина Куркова выбрала декольтированный наряд Miu Miu (естественно, с бантиком), модель Victoria’s Secret Эльза Хоск — многослойное фатиновое платье Ermanno Scervino, а экс-амбассадор бренда Calvin Klein Тони Гаррн — аутфит с многочисленными и очень откровенными вырезами.
В более кэжуальных образах появились Кристен Стюарт и Милла Йовович — обе в Chanel, причем платье Стюарт вошло в resrot-коллекцию бренда, показанную рядом с гигантским круизным лайнером. А вот Пэрис Хилтон врывается в индустрию в голом цветочном наряде с небольшим шлейфом, которое вышло из моды еще год назад.
Фото: Shutterstock, Getty Images, архивы пресс-служб
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