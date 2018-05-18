Канны-2018: самые эффектные наряды благотворительного вечера amfAR

В более кэжуальных образах появились Кристен Стюарт и Милла Йовович — обе в Chanel, причем платье Стюарт вошло в resrot-коллекцию бренда, показанную рядом с гигантским круизным лайнером. А вот Пэрис Хилтон врывается в индустрию в голом цветочном наряде с небольшим шлейфом, которое вышло из моды еще год назад.