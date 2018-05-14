Канны-2018: Джейн Фонда, Изабель Юппер, Белла Хадид и другие гостьи кинофестиваля 11-13 мая
В выходные в Каннах прошли премьеры фильмов «Ash Is Purest White», «Девушки солнца» и «Le Grand Bain», собравшие на красной дорожке кинофестиваля голливудских гранд-див. Показываем, в чем приехали на Лазурный Берег Хелен Миррен, Изабель Юппер, Джейн Фонда и модельный десант во главе с Беллой Хадид.
На показ ленты «Девушки солнца», снятой единственной в этом году женщиной-режиссером Евой Гуссон (и номинированной на «Золотую пальмовую ветвь»), звезды выдвинулись целым маршем. 82 актрисы и активистки, в том числе Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт, Сальма Хайек, Леа Сейду, Джейн Фонда, Марион Котийяр и 90-летняя Аньес Варда, выразили протест против гендерной дискриминации в кино-индустрии. Число участниц акции совпало с количеством фильмов, представленных за все время Каннского кинофестиваля женщинами — 82 против «мужских» 1645, а на груди каждой из них красовались значки «50/50» в знак будущего равноправия.
Разряжал обстановку прибывший в Канны клан топ-моделей — Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Эльза Хоск, Сара Сампайо, Жасмин Тукс, Хейли Болдуин и Дарья Стракоус, которые становились шоу-стопперами фестиваля в прошлые годы. В этот раз их наряды были немного скромнее (никаких прозрачных тканей и обнаженных ягодиц), а бьюти-образы — проще и аристократичнее.
Самым популярным брендом события стал Dior, сделавший для Беллы Хадид кастомизированное платье нюдового оттенка и озаглавивший выходы Евы Герциговой и Карлы Бруни. А «новичком», привлекшим всеобщее внимание, — марка Rami Kadi, выбранная музой кинофестиваля Айшварией Рай. Наряд любимого фасона Недель Высокой моды был дополнен шлейфом нежно-оливкового оттенка — с таким образом трудно соперничать даже «миллениальному» луку Хелен Миррен от Elie Saab и декольтированному платью спутницы Венсана Касселя Тины Кунаки.
Фото: Shutterstock, Getty Images, архивы пресс-служб
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