Канны-2018: Джейн Фонда, Изабель Юппер, Белла Хадид и другие гостьи кинофестиваля 11-13 мая

На показ ленты «Девушки солнца», снятой единственной в этом году женщиной-режиссером Евой Гуссон (и номинированной на «Золотую пальмовую ветвь»), звезды выдвинулись целым маршем. 82 актрисы и активистки, в том числе Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт, Сальма Хайек, Леа Сейду, Джейн Фонда, Марион Котийяр и 90-летняя Аньес Варда, выразили протест против гендерной дискриминации в кино-индустрии. Число участниц акции совпало с количеством фильмов, представленных за все время Каннского кинофестиваля женщинами — 82 против «мужских» 1645, а на груди каждой из них красовались значки «50/50» в знак будущего равноправия.