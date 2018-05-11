Канны-2018: Кейт Бланшетт, Эмбер Херд и Ирина Шейк на красной дорожке третьего дня фестиваля
Мы продолжаем вести отчет с Каннского кинофестиваля-2018: третий день самого крупного европейского кинособытия собрал на красной дорожке оскароносных актрис во главе с Кейт Бланшетт и супермоделей под предводительством Ирины Шейк. Рассказываем, чем запомнятся их фэшн-выходы.
Вчера вечером во Дворце фестивалей и конгрессов прошли сразу две крупные премьеры — драмы французского режиссера Кристофа Оноре «Удовольствие, любовь и быстрый бег» и фильма «Холодная война» титулованного автора «Иды» Павла Павликовского. Поддержать их приехали главные красавицы Америки, Европы и Азии — Люпита Нионго, Петра Немцова, Арая Харгейт, модель Суи Хэ и актриса Дипика Падуконе — кажется, на их выходах наконец-то закончилась модная «черная полоса». С самого начала кинофестиваля знаменитости пропагандировали тотал-блэк — в поддрежку акции против харрасмента (да, она все еще продолжается) и во избежание фэшн-провалов (ошибиться с выбором черного платья сложно). Теперь же девушки популяризируют цвет snow white и надевают нежные эфирные наряды Christian Dior, Giambattista Valli, Ralph & Russo и Zuhair Murad.
Хотя шоу-стопперами мероприятия по-прежнему остаются звезды в ярких нарядах: Кейт Бланшетт в принтованном платье Mary Katrantzou, Эмбер Херд в декольтированном цветочном аутфите от Valentino, Леа Сейду в «пиджаке» Louis Vuitton и Ирина Шейк в образе от Versace с металлическими скрепками (почти как у Элизабет Херли в 1994-м). Кстати, на Met Gala Шейк тоже была в кастомизированном платье от Донателлы, которое привлекло внимание прессы не меньше спутника супермодели — Брэдли Купера. Versace закрепляет позиции главного фэшн-поставщика для красной дорожки и соперничает разве что с ливанскими кутюрье, которые настойчиво наряжают всех в «голые» стейтмент-луки.
Фото: Shutterstock, Getty Images, «Кино и ТВ»
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