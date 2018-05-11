Канны-2018: Кейт Бланшетт, Эмбер Херд и Ирина Шейк на красной дорожке третьего дня фестиваля

Хотя шоу-стопперами мероприятия по-прежнему остаются звезды в ярких нарядах: Кейт Бланшетт в принтованном платье Mary Katrantzou, Эмбер Херд в декольтированном цветочном аутфите от Valentino, Леа Сейду в «пиджаке» Louis Vuitton и Ирина Шейк в образе от Versace с металлическими скрепками (почти как у Элизабет Херли в 1994-м). Кстати, на Met Gala Шейк тоже была в кастомизированном платье от Донателлы, которое привлекло внимание прессы не меньше спутника супермодели — Брэдли Купера. Versace закрепляет позиции главного фэшн-поставщика для красной дорожки и соперничает разве что с ливанскими кутюрье, которые настойчиво наряжают всех в «голые» стейтмент-луки.