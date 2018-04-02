Волан-де-Морт и Дарт Вейдер в новом (альтернативном) кампейне Louis Vuitton

Автор рекламы решил показать, как герои смотрятся вне мантии и доспехов с портативной системой жизнеобеспечения — Лорды одеты в куртку с инициалами, кашемировое пальто, шелковую рубашку, футуристичный бомбер и брюки в крупную клетку, а в руках держат аксессуарные хиты Louis Vuitton. Кроме этого @hey_reilly придумал кампейны Gucci, Balenciaga, Calvin Klein и Saint Laurent, вдохновленные последними осенне-зимними коллекциями брендов, а также сумку в честь нового дизайнера мужской линии Louis Vuitton Вирджила Абло.