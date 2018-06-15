Модель из Петербурга стала самым известным фэнтези-персонажем в мире. И узнала об этом спустя 7 лет

Боди-арт — это почти всегда «ню». Самые смелые модели полностью обнаженные. Единственное, что от них требуется, — быть пластичной и стройной: краска ложится ровно и не скатывается в ненужных местах. Я девушка скромная и настояла на прикрытии хотя бы секретного места: для меня и так оказалось стрессом находиться топлес в присутствии других людей.

После фотосессии я решила не смывать эту красоту и поехала так по городу, на метро. Уж очень сильно я вошла в предложенный образ, да и хотелось испытать новые чувства в обществе. Прохожие называли меня «пришельцем», «аватаром» — у кого на что хватило фантазии. А я позировала для их фотографий, одна из которых появилась на первой полосе газеты «Метро». Как они потом разлетелись по миру, я ответить не могу. Сама публиковала снимки только в социальных сетях, но где размещали работы другие участники процесса, к сожалению, не в курсе. Партнер по танцам однажды прислал фото витрины магазина оптики в Стокгольме с моим изображением в качестве рекламы цветных линз — я была в шоке!