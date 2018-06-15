Модель из Петербурга стала самым известным фэнтези-персонажем в мире. И узнала об этом спустя 7 лет
Фотографии Евгении Шировой, сделанные в образе мистического персонажа 7 лет назад, утекли в сети и принесли ей мировую известность. Теперь они появляются на витринах, постерах, обложках книг и даже в виде экзотических татуировок. В эксклюзивном интервью Женя рассказала, как превратилась в «Хамелеона», почему узнала о своем успехе только недавно, и будет ли разбираться с нарушителями авторских прав.
Я люблю необычно одеваться на музыкальные мероприятия, вручную делаю костюмы — они минимально прикрывают тело, чтобы было нежарко танцевать, но при этом не слишком откровенны. Подобранные к наряду линзы, прическа и макияж перевоплощают меня в другую личность — в таком апгрейде на Sensation White меня увидел барнаульский художник Михаил Дубин и предложил стать моделью для его творческого проекта.
Образ складывался в ходе работы, на его создание ушло девять часов. Помимо самого боди-арта мне трижды переделывали прическу в поисках совершенства, а затем поштучно приклеивали к телу рис. Фотосессия заняла еще три часа — она прошла в закрытой студии в камерной обстановке без посторонних людей. Для меня это был первый опыт работы боди-арт моделью, по профессии я менеджер, но всегда хотела быть архитектором или дизайнером интерьеров. Обучение на этих специальностях оказалось слишком дорогим, поэтому пришлось отказаться от мечты и искать свое призвание повсюду. Поняла, что без творчества не могу — обучилась диджеингу, стала развиваться в дизайне, маркетинге и в моде. А недавно поступила в итальянский университет Università di Urbino Carlo Bo на факультет информации, СМИ и рекламы.
Боди-арт — это почти всегда «ню». Самые смелые модели полностью обнаженные. Единственное, что от них требуется, — быть пластичной и стройной: краска ложится ровно и не скатывается в ненужных местах. Я девушка скромная и настояла на прикрытии хотя бы секретного места: для меня и так оказалось стрессом находиться топлес в присутствии других людей.
После фотосессии я решила не смывать эту красоту и поехала так по городу, на метро. Уж очень сильно я вошла в предложенный образ, да и хотелось испытать новые чувства в обществе. Прохожие называли меня «пришельцем», «аватаром» — у кого на что хватило фантазии. А я позировала для их фотографий, одна из которых появилась на первой полосе газеты «Метро». Как они потом разлетелись по миру, я ответить не могу. Сама публиковала снимки только в социальных сетях, но где размещали работы другие участники процесса, к сожалению, не в курсе. Партнер по танцам однажды прислал фото витрины магазина оптики в Стокгольме с моим изображением в качестве рекламы цветных линз — я была в шоке!
В процессе интернет-поисков нашла несколько книг с моим персонажем, пару обложек музыкальных альбомов, десяток красочных татуировок и довольно внушительный список статей с использованием фотографий. Популярность в основном за пределами России: персонаж живет своей жизнью в сети и вдохновляет людей по всему миру уже несколько лет, а я узнала об этом только недавно.
Я не против резонанса, но хотелось бы восстановить справедливость. Возможно, если бы мой знакомый не прислал мне фото из Стокгольма, я бы никогда и не узнала о своем успехе. Интересно, что никто из участников проекта на него не рассчитывал: мы не подписывали соглашений, не платили друг другу деньги — все прошло по-дружески и без коммерции.
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Татуировка с изображением персонажа Жени
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Персонаж Жени на витрине магазина в Стокгольме
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Татуировка с изображением персонажа Жени
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Евгения на обложке музыкального альбома
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Евгения на обложке книги
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Евгения на обложке книги
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Фотография Жени на листовке
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Татуировка с изображением персонажа Жени
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Фото Евгении в рекламе «Ростелекома»
Будучи моделью в стиле «ню», считаю эту фотосессию личной историей, которую показывать могу только я. Это же мое тело, на публикацию его фотографий нужно как минимум просить разрешение! Но я человек мирный, мыслю конструктивно и творчески — развитие лучше войны и судов, поэтому попробую разрешить историю без скандалов. К тому же, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, если бы снимки не распространяли, они бы так и лежали в альбоме на полке.
У меня есть несколько идей по развитию истории с Хамелеоном — так я назвала персонажа в день создания. Планирую перевести книги на русский язык и привезти их в Россию, участвовать на международных фестивалях Comic-Con и Cosplay, а также разработать линию одежды и предметов космического арт-дизайна. Но самое главное — добиться указания моего настоящего имени рядом со снимками Хамелеона. Уже связываюсь со всеми нарушителями авторских прав.
Художник: Михаил Дубин
Стилист: Ксения Берия
Фото: Маргарита Васюкова (Soul X-Ray)
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