Дизайнер мужской линии Dior Крис ван Аш покинул пост после 11 лет работы

Как пишет издание WWD, дизайнер получил другое предложение от концерна LVMH (который занимается дистрибьюцией Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Loewe, Céline и других марок). Место Криса ван Аша займет бывший креативный директор мужской линейки Louis Vuitton Ким Джонс, который покажет первую коллекцию в июне этого года.