Самая красивая девочка России 8-летняя Анна Павага стала лицом итальянской марки Il Gufo

Напомним, юная петербурженка начала свою карьеру в три года. Пресса, в том числе французский Vogue, окрестила Анну «девочкой с улыбкой ангела», а мировые бренды стали приглашать ее на фотосессии. В прошлом году мама супермодели Екатерина Павага дала нам интервью, рассказав об амбициях ребенка и детстве на съемочных площадках.