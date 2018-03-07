Дизайнер Вячеслав Зайцев проведет последний показ в своей карьере
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia, в рамках которой 10 марта свою коллекцию презентует 80-летний Вячеслав Зайцев. Это будет последний сезонный показ легендарного дизайнера, во многом определившего развитие русской моды и первым вывезший ее за рубеж. О таком решении говорится в пресс-релизе мероприятия: «Мне всегда хотелось делать что-то яркое и интересное, то, что поможет человеку выразить его индивидуальность, — объясняет Вячеслав Зайцев. — Во время Mercedes-Benz Fashion Week Russia мои коллекции увидели десятки тысяч людей, и я благодарю свою преданную публику за то, что вы были со мной все эти 10 лет».
Напомним, Вячеслав Зайцев — выпускник Московского текстильного института, чьи первые эскизы были опубликованы в журнале Parsi Match. О таланте русского вундеркинда сразу же узнали за границей, а Пьер Карден и Ив Сен-Лоран пригласили его во Париж. Коллекции дизайнера путешествовали по всему миру, пока сам он был «невыездным» и находился в России — советская власть боялась, что, уехав в Европу, Зайцев просто-напросто не вернется. После распада СССР Вячеслав Михайлович открыл собственный модный дом и школу моделей, основал несколько дизайнерских конкурсов, в том числе конкурс профессиональных модельеров имени Надежды Ламановой. Кроме того, Зайцев — академик Российской академии художеств, народный художник России, лауреат Государственной премии России и фронтмен московской Недели моды на протяжении последних 10 лет.
Наше интервью с дизайнером можно прочитать здесь.
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