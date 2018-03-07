Напомним, Вячеслав Зайцев — выпускник Московского текстильного института, чьи первые эскизы были опубликованы в журнале Parsi Match. О таланте русского вундеркинда сразу же узнали за границей, а Пьер Карден и Ив Сен-Лоран пригласили его во Париж. Коллекции дизайнера путешествовали по всему миру, пока сам он был «невыездным» и находился в России — советская власть боялась, что, уехав в Европу, Зайцев просто-напросто не вернется. После распада СССР Вячеслав Михайлович открыл собственный модный дом и школу моделей, основал несколько дизайнерских конкурсов, в том числе конкурс профессиональных модельеров имени Надежды Ламановой. Кроме того, Зайцев — академик Российской академии художеств, народный художник России, лауреат Государственной премии России и фронтмен московской Недели моды на протяжении последних 10 лет.

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